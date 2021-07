Credit Suisse senkt Ziel für Alstom auf 47 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Alstom von 51 auf 47 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Kurzfristig dürfte die Debatte um den Cashflow beim Bahntechnikkonzern nicht abreißen, schrieb Analystin Iris Zheng in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die langfristigen Kaufargumente seien aber intakt./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2021 / 03:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.