Credit Suisse senkt Ziel für ASML auf 370 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für ASML von 375 auf 370 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen des Halbleiterindustrie-Ausrüsters habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für das Gesamtjahr 2020 erhöht, jene für 2021 und 2022 aber reduziert, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht den Konzern aber auch weiterhin auf gutem Weg, Umsatz und Ergebnis bis zum Jahr 2025 jeweils prozentual zweistellig pro Jahr zu steigern./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2020 / 18:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2020 / 04:01 / UTC

