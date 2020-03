Credit Suisse senkt Ziel für Beiersdorf - 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Beiersdorf nach Jahreszahlen von 99 auf 93 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Nettoliquidität des Konsumgüterkonzerns habe enttäuscht, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei das operative Umfeld nun herausfordernder als zuvor und auch die Ausbreitung des Coronavirus schlage negativ zu Buche. Erskine reduzierte seine Prognosen entsprechend./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2020 / 04:04 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.