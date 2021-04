Credit Suisse senkt Ziel für Boeing auf 230 Dollar - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Boeing nach Zahlen von 233 auf 230 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal 2021 sei für den Flugzeugbauer herausfordernd gewesen, schrieb Analyst Robert Spingarn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sehe angesichts einer weiteren Vertrauensbelastung in der Sparte BDS (Defense, Space & Security) sowie vorsichtigeren Äußerungen zu China vergleichsweise mehr Negatives als Positives in den Zahlen./ck/mis

