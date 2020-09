Credit Suisse senkt Ziel für Dialog auf 49 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Dialog Semiconductor von 51 auf 49 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wegen der Stärke des Euro gegenüber dem US-Dollar senkte Analyst Achal Sultania in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine operativen Ergebnisschätzungen (Ebit) für die beiden kommenden Jahre. Ab der zweiten Jahreshälfte 2021 dürfte der Halbleiterhersteller aber wieder wachsen. Dazu sei die Aktie attraktiv bewertet./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2020 / 04:14 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

