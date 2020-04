Credit Suisse senkt Ziel für Evonik auf 21,50 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Evonik von 25,00 auf 21,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. In der gegenwärtigen Lage der Endmärkte dürfte das Geschäft des Spezialchemiekonzerns mit Zusatzstoffen für Tiernahrung und Pflegeprodukte sich als relativ robust erweisen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch sollte der Gegenwind in den Sparten Resource Efficiency und Performance Materials die Fortschritte bei der Gewinnentwicklung und den freien Barmittelfluss begrenzen. Der Experte kürzte seine Gewinnerwartungen./tav/mis

