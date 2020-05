Credit Suisse senkt Ziel für Fresenius auf 50 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Fresenius nach Zahlen für das erste Quartal von 55 auf 50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zwar seien die finanziellen Belastungen für die Krankenhaustochter Helios erstaunlich gering gewesen, dennoch habe er seine Gewinnerwartungen je Aktie bis 2022 gesenkt, schrieb Analyst Christoph Gretler in einer am Freitag vorliegenden Studie. So habe das Management des Gesundheitskonzerns aufkommenden Druck auf Helios in Spanien signalisiert. Zudem verwies der Analyst auf steigende Zinszahlungen./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2020 / 16:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

