Credit Suisse senkt Ziel für H&M auf 125 Kronen - 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Hennes & Mauritz nach Quartalszahlen von 140 auf 125 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Nun stelle sich die Frage, worüber man sich mehr Sorgen machen muss, über den Umsatz, den Margendruck oder die operativen Ausgaben, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein Erreichen höherer Margen des Modekonzerns erscheine jedenfalls so weit entfernt wie eh und je./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2022 / 04:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.