Credit Suisse senkt Ziel für H&M auf 142 Kronen - 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Hennes & Mauritz von 167 auf 142 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Modehändlers um 16 Prozent gesenkt, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das laufende Jahr stelle sich mehr und mehr als Herausforderung dar. Das gelte besonders wegen der Marktstellung in Russland und Osteuropa./mf/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2022 / 14:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.