Credit Suisse senkt Ziel für H&M auf 154 Kronen - 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Hennes & Mauritz von 157 auf 154 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Simon Irwin äußerte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie vorsichtig zum Jahr 2022, was die Preismacht und die Margen im Mode-Einzelhandel betrifft. Die Konsenserwartung über besonders deutliche Profitabilitätssteigerungen auch im Jahr 2023 seien überaus optimistisch./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2021 / 18:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2021 / 05:02 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.