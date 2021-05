Credit Suisse senkt Ziel für Just Eat Takeaway.com - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 12400 auf 11000 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Auf dem wichtigen deutschen Markt nehme die Konkurrenz für den Lieferdienst zu, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei die aktuell recht niedrige Bewertung der Aktien aus fundamentaler Sicht nicht gerechtfertigt. Das neue Kursziel berücksichtige höhere Kosten wegen der Expansion des Unternehmens und der Schaltung von Onlineanzeigen./la/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2021 / 17:38 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2021 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.