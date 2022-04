Credit Suisse senkt Ziel für Just Eat Takeaway.com - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Just Eat Takeaway nach Quartalszahlen und einer gekappten Jahresprognose von 5300 auf 5000 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Bei der Lieferando-Mutter wiesen die Trends bei den Bestellungen zwar nach unten, schrieb Analyst Matthew Walker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ermutigend seien jedoch das durchschnittliche Transaktionsvolumen und das Ertragsprofil./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2022 / 21:34 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2022 / 21:35 / UTC

