Credit Suisse senkt Ziel für Nokia auf 2,95 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Nokia vor einer Investorenveranstaltung zur Strategie von 3,05 auf 2,95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wie aus einer am Montag vorliegenden Studie des Instituts hervorgeht, reduzierten die Analysten ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2021 und 2022. Sie begründeten dies vor allem mit den jüngsten Marktanteilsverlusten des finnischen Netzwerkausrüsters sowie negativen Währungseffekten. Nokia will am Mittwoch den Investoren mit Blick auf die Strategie auf den laufenden Stand bringen./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2020 / 05:12 / UTC

