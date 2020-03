Credit Suisse senkt Ziel für Philips auf 35 Euro - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Philips angesichts der Corona-Krise von 42 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Für den Gesundheitstechnikkonzern sehe er wegen der Virus-Pandemie größere Gewinnrisiken als etwa beim Konkurrenten Siemens Healthineers, schrieb Analyst Max Yates in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor allem im Geschäft mit Produkten für Endverbraucher sei eine Erholung nicht in Sicht, insbesondere wenn das Virus deren Vertrauen und Zahlungsbereitschaft beeinflusst./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2020 / 03:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

