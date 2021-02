Credit Suisse senkt Ziel für Prudential - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Prudential von 1750 auf 1600 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Farooq Hanif reagierte damit in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die Ankündigung des britischen Lebensversicherers, die US-Tochter Jackson nicht an die Börse zu bringen, sondern an die Aktionäre abgeben zu wollen. Zwar sei die negative Reaktion der Anleger verständlich, weil Prudential im Zuge dieser Transaktion eine Kapitalerhöhung erwägt. Im weiteren Jahresverlauf aber könnten sich die Anleger wieder auf das starke Wachstum des Asiengeschäfts konzentrieren./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2021 / 05:22 / UTC

