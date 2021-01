Credit Suisse senkt Ziel für Swiss Re auf 89 Franken - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Swiss Re vor Zahlen von 90 auf 89 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das vergangene Jahr sei für den Rückversicherer in vielerlei Hinsicht ein schwieriges gewesen, schrieb Analyst Iain Pearce in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dank der Barmittel und der Kapitalausstattung dürfte der Rückversicherer aber die Erwartungen des Marktes an die Dividende erfüllen können./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2021 / 13:24 / UTC

