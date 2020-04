Credit Suisse senkt Ziel für Unicredit - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Unicredit von 16,00 auf 12,50 Euro gesenkt. Er habe nun die Bewertung der Aktie übernommen, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar habe die aktuelle Lage angesichts der Covid-19-Krise auf italienische Banken und europäische im Allgemeinen einen möglichen bedeutenden Einfluss, doch die Unicredit sei breit aufgestellt. Sie habe eine stark kapitalisierte Bilanz mit nur wenigen, die Qualität der Vermögenswerte betreffenden Altlasten. Daher bleibe es beim Anlageurteil "Outperform"./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2020 / 03:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

