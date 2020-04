Credit Suisse senkt Ziel für Unilever auf 54 Euro - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Unilever NV von 56,50 auf 54,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung nach den Corona-Kursverlusten auf "Outperform" belassen. Wegen der virusbedingten Zunahme an Ausgangssperren und -beschränkungen habe er seine Schätzung für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft im laufenden Jahr gekappt, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechne mit einer deutlichen Abnahme an spontanen Eiskäufen und sinkendem Absatz etwa im Bereich Kosmetik des britisch-niederländischen Konsumgütererstellers./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2020 / 03:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.