Credit Suisse senkt Ziel für Unilever PLC - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Unilever PLC nach Jahreszahlen von 4950 auf 4800 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Alan Erskine senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zwar seine Prognose für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr. Zugleich aber schrieb er: Eine enttäuschende Profitabilität und etwas unklare Unternehmensziele hätten die Anleger von den Beweisen dafür abgelenkt, dass der Konsumgüterkonzern seine Wettbewerbsfähigkeit verbessere./la/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2021 / 14:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.