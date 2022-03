Credit Suisse senkt Ziel für Volkswagen-Vorzüge - 'Outperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für die Volkswagen-Vorzugsaktien von 225 auf 205 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Carlson rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einem überdurchschnittlich guten Jahr 2022 für die Aktien des Autobauers. Dieser sei bestens positioniert, um mit einem herausfordernden Umfeld klar zu kommen - auch bilanziell. Das Kursziel macht er nun nicht mehr nur am Jahr 2023 fest, sondern auch an den kurzfristigeren Schätzungen für 2022./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2022 / 14:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

