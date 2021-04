Credit Suisse stärkt Kapitalbasis mit Wandelanleiheemission

Zürich (Reuters) - Die Credit Suisse hat ihre Kapitalbasis durch die Ausgabe von zwei Pflichtwandelanleihen verstärkt.

Die beiden Anleihen wurden bei verschiedenen Kernaktionären, institutionellen Investoren und reichen Privatkunden platziert, wie die Schweizer Großbank am Donnerstag mitteilte. Sie können in insgesamt 203 Millionen Aktien umgetauscht werden. Die Bank verfügt nach eigenen Angeben über eine solide Kernkapitalquote von 12,2 Prozent. "Mit dem Angebot erwarten wir jedoch eine weitere Stärkung unserer Kapitalposition in Übereinstimmung mit unserer Absicht, eine Kernkapitalquote von rund 13 Prozent zu erreichen", hieß es.