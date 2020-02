Credit Suisse startet Barclays mit 'Neutral' - Ziel 185 Pence

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Barclays mit "Neutral" und einem Kursziel von 185 Pence in die Bewertung aufgenommen. Die Restrukturierung der Bank steigere die Renditen, schrieb Analystin Claire Kane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Ziel einer Eigenkapitalrendite (Rote) von zehn Prozent bis 2020 hänge aber auch von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab: Hier wäre wohl ein positiveres Umfeld für die Zielerreichung nötig./mis/zb

