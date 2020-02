Credit Suisse steigert den Gewinn und erhöht die Dividende

Das Schweizer Bankhaus Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530) wird für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 0,2776 Franken (ca. 0,26 Euro) an die Aktionäre ausschütten, wie die Credit Suisse am Donnerstag mitteilte. Damit wird die Ausschüttung gegenüber dem Vorjahr (0,2625 Franken) um 5,75 Prozent erhöht. Die Dividende soll in bar ausbezahlt werden.

Bei einem derzeitigen Aktienkurs von 13,20 Franken (ca. 12,40 Euro) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,10 Prozent. Die Generalversammlung findet am 30. April 2020 statt. Credit Suisse will die Dividende um mindestens 5 Prozent pro Jahr anheben, wie bereits früher berichtet wurde.

Die traditionsreiche Schweizer Bank hat im Geschäftsjahr 2019 einen Reingewinn von 3,4 Mrd. Franken nach einem Gewinn von 2 Mrd. Franken im Jahr zuvor erwirtschaftet, wie ebenfalls am Donnerstag berichtet wurde. Der bereinigte Vorsteuergewinn der Gruppe betrug 5 Mrd. Franken, ein Anstieg um 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr (4,2 Mrd. Franken).

Nach fünf Jahren an der Konzernspitze übergibt Tidjane Thiam das Zepter an den bisherigen Schweiz-Chef Thomas Gottstein.

Redaktion MyDividends.de