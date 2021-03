Credit Suisse warnt vor möglichem Verlust durch Hedgefonds-Ausstieg

Zürich (Reuters) - Die Credit Suisse hat vor einem möglichen Verlust durch den Ausstieg aus einem "bedeutenden US-Hedgefonds" gewarnt.

Der Hedgefonds sei in der vergangenen Woche Margenforderungen nicht nachgekommen, erklärte die Großbank am Montag. Credit Suisse und eine Reihe anderer Banken seien in der Folge dabei, sich aus diesen Positionen zurückzuziehen. "Obwohl es zum jetzigen Zeitpunkt noch verfrüht ist, die genaue Höhe des Verlustes zu beziffern, der aus diesem Ausstieg resultiert, könnte er sehr bedeutend und wesentlich für unsere Ergebnisse des ersten Quartals sein", erklärte die Credit Suisse. Die Bank stellte weitere Informationen zu gegebener Zeit in Aussicht.