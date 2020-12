Credit Suisse will Wachstum in Vermögensverwaltung ankurbeln

Zürich (Reuters) - Der neue Credit-Suisse-Chef Thomas Gottstein drückt beim Wachstum aufs Tempo.

Bis 2023 will die Schweizer Großbank den Vorsteuergewinn im Vermögensverwaltungsgeschäft auf 5,0 bis 5,5 Milliarden Franken steigern, wie Credit Suisse am Dienstag anlässlich eines Investorentages mitteilte. Dies entspreche einer durchschnittlichen jährliche Wachstumsrate von rund zehn Prozent. Schwerpunkt sei dabei weiterhin das Geschäft mit Superreichen. Das mittelfristige Ziel einer konzernweiten Eigenkapitalrendite von zehn bis zwölf Prozent bestätigte das Institut. Für das kommende Jahr stellte die Bank zudem einen bereinigter Geschäftsaufwand von 16,2 bis 16,5 Milliarden Franken in Aussicht.