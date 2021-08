Credit Suisse zahlt Anlegern weitere Tranche aus Greensill-Fonds zurück

Frankfurt (Reuters) - Die Credit Suisse hat aus der Abwicklung der zusammen mit der insolventen Greensill Capital geführten Fonds weitere Gelder für die Anleger gesichert.

Die Barmittel beliefen sich inzwischen auf insgesamt 6,6 Milliarden Dollar, wie die Schweizer Großbank am Freitag mitteilte. Als die vier Lieferkettenfinanzierungs-Fonds im März eingefroren wurden, verfügten sie über ein Gesamtvolumen von gut zehn Milliarden Dollar.

Einen Teil der Summe hat die Credit Suisse an die Investoren zurückbezahlt. Weitere rund 0,4 Milliarden sollen nun an die gut 1000 Profi-Anleger ausgeschüttet werden, sodass sich die Gesamtsumme dann auf rund 5,9 Milliarden Dollar belaufe, teilte die zweitgrößte Schweizer Bank am Freitag weiter mit.