Crescent Point Energy zahlt vierteljährliche Dividende aus

Der kanadische Ölkonzern Crescent Point Energy Corp. (ISIN: CA22576C1014, TSE: CPG) zahlt seinen Aktionären eine vierteljährliche Dividende von 0,01 kanadischen Dollar (CAD) je Aktie, wie am Donnerstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 1. April 2020 (Record date: 15. März 2020). Damit schüttet das Unternehmen auf das Gesamtjahr hochgerechnet 0,04 CAD an die Aktionäre aus. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Börsenkurs von 3,31 CAD (Stand: 5. März 2020) 1,21 Prozent.

Crescent Point Energy ist 2001 in Calgary, Kanada, gegründet worden. Im Fiskaljahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3,34 Mrd. CAD (Vorjahr: 3,89 Mrd. CAD), wie ebenfalls am Donnerstag mitgeteilt wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 1,19 Mrd. CAD nach einem Verlust von 3,56 Mrd. CAD im Jahr zuvor in den Büchern.

Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Börse in Toronto mit 42,83 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1,91 Mrd. CAD (Stand: 5. März 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de