CRH erwirtschaftet mehr Gewinn und steigert die Dividende

Der irische Baustoffhersteller CRH plc (ISIN: IE0001827041) zahlt für das Jahr 2021 eine Dividende in Höhe von 1,21 US-Dollar (ca. 1,09 Euro), wie am Donnerstag berichtet wurde. Beim derzeitigen Aktienkurs von 40,62 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,67 Prozent. Im Vorjahr wurden 1,15 US-Dollar ausgeschüttet. Damit wird die Dividende um 5 Prozent angehoben. CRH zahlt seit 1970 eine Dividende an die Investoren.

CRH (Cement Roadstone Holding) zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Für 2021 wurde bereits eine Zwischendividende in Höhe von 0,23 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Die Zahlung der Schlussdividende (0,98 US-Dollar) erfolgt am 5. Mai 2022 (Record day: 11. März 2022).

Im Jahr 2021 lag der Umsatz bei 30,98 Mrd. US-Dollar. Dies ist ein Anstieg um 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auf vergleichbarer Basis ergab sich Zuwachs um 8 Prozent. Der operative Ertrag (EBITDA) stieg auf vergleichbarer Basis um 11 Prozent auf 5,35 Mrd. US-Dollar. Der Gewinn lag bei 2,62 Mrd. US-Dollar nach 1,17 Mrd. US-Dollar im Jahr 2020.

CRH mit Hauptsitz in Dublin entstand 1970 durch den Zusammenschluss der irischen Unternehmen Cement Holding und Roadstone Ltd. Die Firma ist das größte Unternehmen in Irland. Die Aktie ist im EURO STOXX 50-Index gelistet.

Redaktion MyDividends.de