Croma-Pharma erweitert erfolgreiches Masken-Sortiment um Gesichtsmasken für unterschiedliche Anwendungsbereiche

Croma-Pharma (Croma) gab heute die Erweiterung seines erfolgreichen Masken-Portfolios bekannt. Die ausgewählten Inhaltsstoffe der Formulierungen sowie das Sheet-Material sind auf die jeweiligen Anwendungsgebiete und Hautbedürfnisse zugeschnitten. Die Produkte haben eine angenehme Textur, sind leicht anzuwenden und für alle Hauttypen geeignet.

Für jedes Bedürfnis die passende Maske

Das Croma Masken-Portfolio bietet zwei Gesichtsmasken sowie Masken für einzelne Partien wie Augen, Lippen und Lachfalten.

Calming Face Mask mit Aloe Vera, Grüntee und Hagebuttenöl

Die beruhigende Gesichtsmaske von Croma enthält Inhaltsstoffe, die für ihre antioxidative und beruhigende Wirkung sowie für ihre hautregenerierenden Eigenschaften bekannt sind. Sie versorgt die Haut mit Vitaminen und schützt vor schädlichen Umwelteinflüssen. Eine regelmäßige Anwendung kann helfen, die Hautbarriere zu stärken und die Haut optimal zu pflegen. Das Material besteht zu 80 Prozent aus Grünteefasern und zu 20 Prozent aus Cupro – dadurch kann nicht nur das Serum per se, sondern auch das Material der Maske den gewünschten Effekt erzielen.

Hauptinhaltsstoffe: Hyaluronsäure, Hagebuttenöl, Extrakt von Grünteeblättern, Aloe Vera

Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 59,-

Rejuvenating Face Mask mit Hyaluronsäure

Diese Hyaluronsäure-Maske gilt als bereits seit Langem als eines der beliebtesten Produkte von Croma Pharma Skincare. Die enthaltenen Wirkstoffe erfrischen feuchtigkeitsarme Haut, lindern sichtbare Trockenheit und helfen, die Elastizität der Haut zu verbessern. Neben dem angenehm kühlenden Effekt kann die Formulierung dabei unterstützen, kleine Fältchen zu glätten und für einen strahlenden Teint zu sorgen. Durch die regelmäßige Anwendung können die Zeichen der Hautalterung bekämpft und das jugendliche Aussehen bewahrt werden.

Hauptinhaltsstoffe: Hyaluronsäure, Rata Cylindrica Wurzelextrakt, Irisch Moos Extrakt

Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 59,-

Bio-Zellulose Masken für spezielle Gesichtspartien

Energizing Eye Mask mit Hyaluronsäure, Kiwi & Gurken Extrakt

Die energetisierende Augenmaske von Croma sorgt für einen sofortigen Feuchtigkeitsschub. Die Maske punktet mit pflegenden Inhaltsstoffen, die die Barrierefunktion und Elastizität der Haut nachhaltig verbessern. Die fermentierten Extrakte nähren die Haut mit wertvollen Postbiotika. Die Augenmaske enthält leistungsstarke Antioxidantien, darunter Vitamin C, und hilft, Feuchtigkeit zu spenden und Anzeichen von Müdigkeit zu reduzieren, während sie einen zusätzlichen Energiekick für ein frisches und energiegeladenes Aussehen liefert.

Hauptinhaltsstoffe: Hyaluronsäure, Kiwifrucht Ferment, Gurkenextrakt

Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 55,-

Regenerating Lip Mask mit Hyaluronsäure, Aloe Vera und fermentierten Beeren

Die regenerierende Lippenmaske mit Hyaluronsäure, Aloe Vera und fermentierten Beeren versorgt die empfindliche Lippenpartie intensiv mit Feuchtigkeit und hat gleichzeitig einen kühlenden und regenerierenden Effekt. Die Inhaltsstoffe machen die Lippen weicher und praller.

Hauptinhaltsstoffe: Hyaluronsäure, Aloe Vera, fermentierte Beeren

Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 55,-

Firming Laugh Line Mask mit Hyaluronsäure und Granatapfelextrakt

Die straffende Maske für Lachfalten ist mit Hyaluronsäure angereichert, um die Haut der Nasolabialfalten intensiv zu hydratisieren und zu beruhigen. Zu den sorgfältig ausgewählten Inhaltsstoffen gehört Palmitoyl Hexapeptide, ein biomimetisches Peptid, das eine straffende Wirkung haben und das Erscheinungsbild von Falten glätten kann. Das Extrakt des fermentierten Granatapfels, ein starkes Antioxidans, kann das Kollagen der Haut erhöhen.

Hauptinhaltsstoffe: Hyaluronsäure, Palmitoyl Hexapeptide-12, Extrakt des fermentierten Granatapfels

Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 55,-

Croma Expertentipp – die richtige Anwendung

Croma Expertentipp von Dr. Monika Sulovsky, Yuvell® Committed to Beauty: Eine feuchtigkeitsspendende Maske ist ein Frische-Kick für jede Haut und lässt sich ganz simpel morgens oder abends auftragen.



Schritt 1: Eine Gesichtsmaske wird immer auf das gereinigte Gesicht aufgetragen und kommt vor Seren oder Cremes zum Einsatz.



Schritt 2: Die Maske sollte 15 Minuten einwirken.



Schritt 3: Zum Schluss wird die Maske abgenommen und die Rückstände werden sanft in die Haut einmassiert.



Unsere Croma Gesichtsmasken erfreuen sich schon seit Langem großer Beliebtheit. Dies war für uns auch ein willkommener Anlass, das Portfolio zu erweitern, um unseren Kunden ein umfassendes Beauty-Treatment für daheim anbieten zu können“, führt Andreas Prinz, Managing Director Croma-Pharma, aus.

Verfügbarkeit

Die Croma Masken sind über www.cromaskincareshop.com sowie www.yuvell.at und ausgewählte Partner erhältlich.

Über Croma

Die Croma-Pharma GmbH (Croma) wurde 1976 gegründet und ist ein österreichisches Familienunternehmen, das sich auf die industrielle Herstellung von Hyaluronsäure-Spritzen für die Bereiche medizinische Ästhetik, Augenheilkunde und Orthopädie spezialisiert hat. Croma betreibt derzeit 12 internationale Vertriebsgesellschaften und vertreibt seine Produkte in mehr als 70 Ländern. Innerhalb seines weltweiten Vertriebsnetzes konzentriert sich Croma mit eigenen Markenprodukten auf die minimalinvasive ästhetische Medizin. Neben einem breiten Angebot an HA-Fillern aus der eigenen Produktionsstätte in Leobendorf vertreibt Croma in seinen strategischen Kernmärkten PDO-Liftingfäden, ein Platelet Rich Plasma-System (PRP) sowie innovative Hautpflegeprodukte.

