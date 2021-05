Croma-Pharma präsentiert neue Gesichtspflegelinie „Croma farewell™“

Parfumfrei, 30 ml

Verantwortungsvoller Konsum dank Clean Beauty Konzept

Immer mehr Menschen legen großen Wert auf verantwortungs-vollen Konsum. Croma farewell™ leistet diesem Wunsch Folge – alle Seren sind vegan und frei von Silikonen, Parfums und Mineralölen und somit auch für empfindliche Haut geeignet. Sie werden ausschließlich in Österreich entwickelt und produziert. Das Papier der Verpackung ist ungestrichen, das Holz wird von einem lokalen Produzenten aus der Region bezogen.

Kosten und Verfügbarkeit

Die Croma farewell™ Gesichtsseren sind in Kürze über den Croma Skincare Webshop www.cromaskincareshop.com und ausgewählte Partner erhältlich.

Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 119,-

Über Croma

Die Croma-Pharma GmbH (Croma) wurde 1976 gegründet und ist ein österreichisches Familienunternehmen, das sich auf die industrielle Herstellung von Hyaluronsäure-Spritzen für die Bereiche medizinische Ästhetik, Augenheilkunde und Orthopädie spezialisiert hat. Croma betreibt derzeit 12 internationale Vertriebsgesellschaften und vertreibt seine Produkte in mehr als 70 Ländern. Innerhalb seines weltweiten Vertriebsnetzes konzentriert sich Croma mit eigenen Markenprodukten auf die minimalinvasive ästhetische Medizin. Neben einem breiten Angebot an HA-Fillern aus der eigenen Produktionsstätte in Leobendorf vertreibt Croma in seinen strategischen Kernmärkten PDO-Liftingfäden, ein Platelet Rich Plasma-System (PRP) sowie innovative Hautpflegetechnologien.

