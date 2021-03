Cropenergies: Aktie startet nach positiver Analystenstimme durch – 200-Tage-Linie durchbrochen

Cropenergies kann mit den Zahlen zum vergangenen Geschäftsjahr Pluspunkte bei den Analysten und Anlegern sammeln. Die jüngst vorgelegten Ergebnis-Kennziffern hätten deutlich über seinen Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Axel Herlinghaus von der DZ Bank in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit schwindender Pandemie-Angst dürfte die Klimawandel-Thematik wieder verstärkt in den Investoren-Fokus rücken und Aktien mit „Umwelt-Appeal“ wie der Bioethanol-Hersteller Cropenergies begünstigen.

Die Papiere haben sich heute daraufhin mit einem Plus von über 9 Prozent wieder über den langfristigen Trend ihrer 200-Tage-Linie erhoben. Die DZ Bank signalisiert mit einem fairen Wert von 15,25 Euro je Aktie weiteres Kurspotenzial.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Who is Danny / Shutterstock.com

Testsieger onvista bank: Kostenlose Depotführung, nur 5,- € Orderprovision und komfortables Webtrading! Mehr erfahren > > (Anzeige)