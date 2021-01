CROPENERGIES - Ausbruch läuft

CropEnergies AG - WKN: A0LAUP - ISIN: DE000A0LAUP1 - Kurs: 14,140 € (XETRA)

Die Aktie von CropEnergies fiel im November 2018 auf ein Tief bei 3,59 EUR zurück und näherte sich damit ihrem langfristigen Aufwärtstrend seit Oktober 2008 deutlich an.

Seit diesem Tief befindet sich der Wert in einer starken Rally und kletterte am 23. September 2020 auf das aktuelle Allzeithoch bei 16,26 EUR.

Nach diesem Hoch schwenkte die Aktie in eine Konsolidierung innerhalb eines bullischen Keils ein. Dabei fiel sie im Tief auf 10,60 EUR zurück. Gestern gelang der Ausbruch aus dem Keil. Die Oberkante liegt heute bei 13,68 EUR. In den ersten Minuten des aktuellen Handels kommt es zu weiteren Käufen. Damit deutet sich eine Bestätigung des Ausbruchs an.

Kaufwelle läuft

Das Chartbild der CropEnergies-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen weiter zulegen. Ein Anstieg in Richtung 16,26 EUR und später ca. 20,00 EUR wäre möglich. Sollte die Aktie aber unter das letzte kleine Konsolidierungstief bei 12,24 EUR abfallen, würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Abgaben in Richtung 10,60-10,00 EUR wären dann möglich.

