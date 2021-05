CROPENERGIES - Chartcheck nach den Zahlen

CropEnergies AG - WKN: A0LAUP - ISIN: DE000A0LAUP1 - Kurs: 10,620 € (XETRA)

Das Unternehmen vermeldete heute seine Quartalszahlen - bei einem Umsatz von 833 Mio. EUR (Vorjahreswert war 899 Mio. EUR) wurde ein operatives Ergebnis von 107 Mio. EUR (Vorjahr 104) erwirtschaftet. Die Aktie gibt daraufhin in einem schwachen Marktumfeld heute gut 3 % nach.

Wie ist die Chartsituation der Aktie einzustufen?

Seit dem vergangenen Herbst befindet sich die Aktie in einer intakten mittelfristigen Abwärtsbewegung. Dabei ist der Wert in der abgelaufenen Handelswoche bis an die psychologisch wichtige 10 EUR-Marke abgerutscht, die anschließende Gegenbewegung endete gestern im Bereich des EMA50 im Tageschart.

Gelingt hier in den kommenden Tagen ein Ausbruch per Tagesschlusskurs über die kurzfristig relevante Abwärtstrendlinie im Tageschart, würden erste Kaufsignale entstehen mit Ziel 13 bis 14 EUR.

Rutscht die Aktie hingegen erneut unter die 10,00 EUR-Marke würden die Bären erneut Rückenwind bekommen. Innerhalb der genannten Spanne besteht aktuell kein Handlungsbedarf.

CropEnergies Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)