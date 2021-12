CROPENERGIES - Die nächste Prognoseerhöhung!

CropEnergies AG - WKN: A0LAUP - ISIN: DE000A0LAUP1 - Kurs: 12,260 € (XETRA)

Über die Aktie des Bioethanolproduzenten Cropenergies berichtete ich ab dem Herbst mehrfach. Die Analysen können Sie hier noch einmal nachlesen:

CROPENERGIES - Wie kann man diese Aktie handeln?

CROPENERGIES - Aktie nach Zahlen unter Druck

CROPENERGIES - Achterbahnfahrt der Aktie geht weiter

Das Zwischenfazit fällt trotz mehrfach guter News ernüchternd aus. Die Aktie notiert in etwa auf dem Niveau des Ausbruchslevels bei 11,66 EUR. Heute wartete das Management erneut mit positiven Nachrichten auf.

Rekordergebnis im dritten Quartal

Nach vorläufigen Zahlen erzielte Cropenergies im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 sogar das beste Quartalsergebnis seit Unternehmensgründung. Der Umsatz stieg von 226 Mio. EUR im Vorjahresquartal auf 318 Mio. EUR. Das operative Ergebnis verbesserte sich ebenfalls deutlich von 29 auf 56 Mio. EUR. Das EBITDA sprang von 39 auf 66 Mio. EUR nach oben.

Erneut sind es vor allen Dingen die stark gestiegenen Ethanolerlöse, die die hohen Energie- und Rohstoffkosten derzeit mehr als kompensieren. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2021/22 kletterte der Umsatz von Cropenergies von 625 auf 781 Mio. EUR, das operative Ergebnis erreichte 94 Mio. EUR nach zuvor 79 Mio. EUR.

In Anbetracht des weiterhin erfreulichen Preisniveaus sehen sich die Verantwortlichen in der Lage, die Jahresprognose erneut anzuheben. So soll der Umsatz nach zuvor 1,02 bis 1,07 Mrd. EUR nun eine Spanne zwischen 1,07 bis 1,11 Mrd. EUR erreichen. Das EBIT dürfte 110 bis 140 EUR betragen (letzte Prognose: 95 bis 125 Mio. EUR). Den vollständigen Neunmonatsbericht wird Cropenergies am 12. Januar 2022 vorlegen.

Die charttechnische Situation ist unverändert. Der langfristige Aufwärtstrend seit dem Jahr 2018 ist hart umkämpft. Solange er verteidigt wird, kann die Cropenergies-Aktie mittelfristig Ziele bei 14,14 und darüber 16,26 EUR erreichen. Das Stopplevel wurde zuletzt unter die Tiefs bei 10,54 EUR nachgezogen.

Fazit: Fundamental läuft es bei Cropenergies weiter blendend. Auch ist die Bewertung im Vergleich zu Verbio fast schon ein Witz. Dennoch scheinen Anleger hier eine gehörige Portion Geduld mitbringen zu müssen.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. EUR 0,83 1,16 0,98 Ergebnis je Aktie in EUR 0,97 0,88 0,83 KGV 13 14 15 Dividende je Aktie in EUR 0,35 0,35 0,35 Dividendenrendite 2,87 % 2,87 % 2,87 % *e = erwartet

CropEnergies-Aktie (Wochenchart)

