CROPENERGIES - Super Aktion! Alkohol für Desinfektionsmittel!

Nachdem einige andere Unternehmen bereits ihre Produktionen umgestellt haben, meldet auch Cropenergies heute, seinen Anteil zur Bekämpfung des Coronavirus beitragen zu wollen. Der Bioethanolhersteller meldete heute, technischen Alkohol für 10 Millionen Liter Desinfektionsmittel bereitstellen zu wollen. Cropenergies ist folglich Teil einer großangelegten Initiative des Freistaats Bayern, die Versorgung von Krankenhäusern und anderen wichtigen Einrichtungen mit Desinfektionsmitteln in den kommenden drei Monaten sicherzustellen. Der Schweizer Konzern Clariant wiederum wird den größten Teil des Deinfektionsmittels in Gendorf herstellen und es in Gebinden von ein bis 1.000 Litern der bayrischen Regierung zur Verfügung stellen. Anschließend werden die Desinfektionsmittel von einem Umschlagzentrum der Messe München an die Krankenhäuser verteilt.

Joachim Lutz, Sprecher des Vorstands der Cropenergies kommentiert: "Die Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern und mit den involvierten Unternehmen klappt reibungslos. Die Schnelligkeit, mit der momentan mit neuen Allianzen Hilfen auf den Weg gebracht werden, zeigt, dass unser Land im Kampf gegen diese gesundheitliche Herausforderung zusammensteht. Wir freuen uns sehr, dass wir hier einen Beitrag leisten können."

Aktie nähert sich wichtigem Widerstand

Die Erholung in der Cropenergies-Aktie seit dem Märztief ist bereits weit fortgeschritten. Die Kursverluste im Vormonat sind nahezu egalisiert. Aus charttechnischer Sicht könnte sich die Erholung noch in Richtung des Kreuzwiderstands bei 9,64 EUR ausdehnen. Spätestens dort müsste man mit Kursrücksetzern rechnen. Vorgeschaltet dient die Marke von 9,15 EUR als Hürde. Rücklaufziele könnten die EMAs bei knapp 8,65 und gut 8,00 EUR darstellen. Erst wenn sich die Aktie über dem Abwärtstrend seit dem Jahreshoch etabliert, wäre der Weg in Richtung 11,20 EUR frei.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 0,92 1,02 1,36 Ergebnis je Aktie in EUR 0,85 0,83 1,07 KGV 11 11 9 Dividende je Aktie in EUR 0,20 0,20 0,24 Dividendenrendite 2,17 % 2,17 % 2,60 % *e = erwartet

CropEnergies-Aktie

