CropIn, eine weltweit führende Organisation für künstliche Intelligenz und datengesteuerte Agrartechnologie, die es den Interessengruppen ermöglicht, die Landwirtschaft mit Daten neu zu definieren, hat in einer Finanzierungsrunde der Serie C unter der Leitung von ABC World Asia, einem auf Asien ausgerichteten Private-Equity-Fonds, der sich dem evidenzbasierten Impact-Investing widmet, 20 Millionen USD aufgebracht.

Bestehende Investoren Chiratae Ventures, Invested Development und Ankur Capital nahmen ebenfalls an dieser Finanzierungsrunde teil. Weitere neue Investoren in dieser Runde sind die CDC Group und das Family Office Pratithi Investment Trust von Kris Gopalakrishnan.

CropIn wird diese Kapitalzuführung nutzen, um sich auf seine globale Expansion zu konzentrieren und gleichzeitig seine auf maschinellem Lernen basierende Predictive Analytics-Plattform SmartRisk weiter zu verbessern, um seine Fähigkeiten im Bereich der künstlichen Intelligenz weiter zu stärken. CropIn investiert auch, um weltweit tiefer in seine Zielmärkte einzudringen. Vor kurzem hat CropIn ein Büro in Amsterdam eröffnet und wird lokale Führungskräfte einstellen, um das Wachstum auf dem europäischen Markt voranzutreiben.

Die datengesteuerten Landwirtschaftslösungen von CropIn ermöglichen es Agrarunternehmen und Landwirten, den „Wert pro Hektar zu maximieren“. Die Plattform für Farmdaten und Agronomiemanagement, SmartFarm, ermöglicht es den Stakeholdern, die Effizienz, Produktivität, Vorhersehbarkeit und Nachhaltigkeit ihrer Wertschöpfungsketten für Nutzpflanzen zu verbessern. Mit SmartFarm können Agrarunternehmen die Standards für Lebensmittelsicherheit einhalten und so die Rückverfolgbarkeit vom Feld auf den Teller gewährleisten. Die Plattform hilft den Landwirten dabei, nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken anzuwenden, um eine langfristige wirtschaftliche Lebensfähigkeit und Widerstandsfähigkeit der lokalen Bauerngemeinschaften zu erreichen. CropIn hat sich mit mehreren Global Playern in der Landwirtschaft zusammengetan, darunter Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen und Regierungsstellen in 52 Ländern, um ihre digitalen und Nachhaltigkeitsziele voranzutreiben.

Die SmartRisk-Plattform von CropIn verbessert das Versicherungsgeschäft und die Risikobewertung und ermöglicht Banken, Versicherern und anderen Finanzinstituten, fundierte Versicherungsentscheidungen zu treffen, neue Märkte zu identifizieren und Produktportfolios zu erweitern, um großvolumige Low-Ticket-Möglichkeiten zu bedienen. Durch die Analyse und Interpretation von bauernhofzentrierten Daten für über 388 Kulturen mit fast 9.500 Varianten über Billionen von Datenpunkten, die täglich wachsen, trägt SmartRisk dazu bei, eine hohe Vorhersagegenauigkeit auf Parzellenebene zu erzielen. Dies geschieht durch die Kombination von Computer Vision mit Deep-Learning-Algorithmen auf multispektralen Bildern, die aus Luft-Scouting (Satelliten und Drohnen), Feld-Scouting-Daten und hyperlokalem Wetter abgeleitet wurden.

Die SmartRisk AI (KI) hat mehr als 160 Millionen Hektar Landfläche verarbeitet und kann in den nächsten drei bis fünf Jahren weltweit 70 Millionen Landwirte betreffen. Bisher hat CropIn über die Plattformen SmartFarm und SmartRisk 13 Millionen Morgen und 4 Millionen Landwirte positiv beeinflusst. Kleinbauern, die mit der Kundschaft von CropIn in Verbindung stehen, beobachteten im ersten Jahr ebenfalls einen Anstieg ihrer Ernteerträge um fast 25 %. In den folgenden Jahren erlebten sie optimierte Ertragsverbesserungen, indem sie die empfohlenen fortschrittlichen landwirtschaftlichen Techniken und Qualitätsinputs über die Agrartechnologieplattformen von CropIn in ihre landwirtschaftlichen Praktiken integrierten.

„Die robuste Vorhersagekraft der Digitalisierung bietet der Landwirtschaft ein enormes Potenzial, ihre zahlreichen Herausforderungen in den kommenden Jahren zu meistern. Die Branche erfasst mehr Daten als je zuvor, von Agronomie über Wetter und Logistik bis hin zu Marktpreisschwankungen, was dazu beigetragen hat, akute Datenlücken in der gesamten Wertschöpfungskette zu verringern. Um die Erträge zu verbessern, die Produktion zu optimieren und die Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit zu verbessern, setzen Agrarunternehmen zunehmend auf innovative Agrartechnologielösungen wie künstliche Intelligenz, Datenanalyse und das Internet der Dinge. Wir bei CropIn freuen uns, die ‚KI-Kultur‘ für die Landwirtschaft voranzutreiben“, sagt Krishna Kumar, Gründer und CEO von CropIn.

ABC World Asia mit Sitz in Singapur investiert in Unternehmen, die sich dafür einsetzen, positive und messbare soziale oder ökologische Auswirkungen zu erzielen und überzeugende risikobereinigte Renditen zu erzielen.

„Nachhaltige Ernährung und Landwirtschaft sind ein zentrales Investitionsthema für ABC World Asia. Die Landwirtschaft ist eine wichtige Säule der Weltwirtschaft, die insbesondere das Wachstum Asiens vorantreibt und die schnell wachsende Bevölkerung der Region ernährt. Die Branche steht heute vor größeren Herausforderungen als zuvor. Die globale COVID-19-Pandemie unterstreicht die Verwundbarkeit der globalen Lebensmittelversorgung und wirkt sich auf die Lebensgrundlage vieler Kleinbauern aus. Mit den digitalen Lösungen von CropIn können Landwirte Echtzeitdaten für bessere Entscheidungen und eine verbesserte landwirtschaftliche Produktivität nutzen. Diese Investition unterstreicht unsere Unterstützung für solche intelligenten und nachhaltigen Agrartechnologielösungen, die die Widerstandsfähigkeit der Landwirtschaft stärken können“, sagte David Heng, Gründer und CEO von ABC World Asia. Frau Sugandhi Matta, Geschäftsführerin von ABC World Asia, wird ebenfalls als Vorstandsmitglied zu CropIn wechseln.

Zu den bestehenden Investoren von CropIn zählen BeeNext und der Strategic Investment Fund der Bill & Melinda Gates Foundation (London und Seattle). Im letzten Jahr hat CropIn einen Beirat eingerichtet, der sich aus Barrett Mooney (Vorstandsvorsitzender bei AgEagle), Ranveer Chandra (Leitender Wissenschaftler bei Microsoft), TVG Krishnamurthy (Mitglied des Board of Directors bei Ola) und Dr. Iya Khalil (Globaler Leiter des AI Innovation Center bei Novartis) zusammensetzt.

Karan Mohla, Partner von Chiratae Ventures India Advisors, erklärt: „Als aktive Investoren im Agrartechnologiebereich sowie in Unternehmen, die Pionierarbeit im Bereich Deep Tech und KI leisten, freuen wir uns sehr über die innovativen Modelle, die CropIn im Bereich Farm Management und Predictive Analytics entwickelt. Durch die Schaffung und den Aufbau einer Plattform für mehrere Teilnehmer am Ökosystem der Landwirtschaft hat sich CropIn als wahrer Weltmarktführer etabliert. Mit der Führung von Krishna und Mitbegründer Kunal Prasad haben sie ein enormes Weltklasse-Team und einen Beirat aufgebaut und stehen kurz davor, als globales Unternehmen eine enorme Größe zu erreichen.“

Ambit Corporate Finance fungierte bei dieser Finanzierungsrunde als Finanzberater von CropIn. Mit dieser neuen Investitionsrunde hat CropIn bisher insgesamt 33,1 Millionen USD aufgebracht.

Über CropIn

CropIn ist eine weltweit führende KI-gesteuerte Agrartechnik-Organisation, die Agrartechnik-Unternehmen weltweit SaaS- und Datenlösungen anbietet. Mit CropIn können Unternehmen im landwirtschaftlichen Ökosystem mithilfe ihrer Ground-to-Cloud-Technologielösungen einen datengesteuerten Ansatz verfolgen.

Die einzigartige Plattformsuite von CropIn – SmartFarm und SmartRisk – ermöglicht es verschiedenen Stakeholdern, digitale Strategien über ihre Wertschöpfungsketten und Betriebe hinweg anzuwenden und voranzutreiben. Das Unternehmen unterstützt die Agrartechnik-Unternehmen mit Dateneinblicken, die Initiativen in den Bereichen Digitalisierung, Vorhersehbarkeit, Rückverfolgbarkeit, finanzielle Eingliederung, klimafreundliche Landwirtschaft und Nachhaltigkeit vorantreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cropin.com.

Über ABC World Asia

ABC World Asia mit Hauptsitz in Singapur ist ein Private-Equity-Fonds, der sich dem Impact Investing widmet. Impact Investing umfasst die Absicht, positive, messbare soziale oder ökologische Auswirkungen sowie eine überzeugende risikobereinigte Rendite zu erzielen.

ABC World Asia wurde von Temasek Trust, dem philanthropischen Zweig der in Singapur ansässigen Investmentgesellschaft Temasek, gegründet. Die Anlagestrategie des Fonds entspricht dem ABC-Rahmen von Temasek für eine aktive Wirtschaft, eine schöne Gesellschaft und eine saubere Erde und baut auf den Idealen der 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung auf.

ABC World Asia wird sich auf folgende Themen konzentrieren: finanzielle und digitale Inklusion; bessere Gesundheit und Bildung; Klima- und Wasserlösungen; nachhaltige Ernährung und Landwirtschaft; und intelligente und lebenswerte Städte.

Weitere Informationen finden Sie unter www.abcworld.com.sg

