CROWDSTRIKE - Kaufwelle möglich

Crowdstrike Holdings Inc - WKN: A2PK2R - ISIN: US22788C1053 - Kurs: 269,680 $ ( Nasdaq

Crowdstrike Holdings ist ein Unternehmen, das sich mit Cybersecurity beschäftigt.

Die Aktie wird seit 12. Juni 2019 an der Nasdaq gehandelt. Sie viel zunächst bis März 2020 auf ein Allzeittief bei 31,95 USD. Anschließend startete eine starke Aufwärtsbewegung. In mehreren Kaufwellen kletterte die Aktie bis 07. Juli 2021 auf ein Hoch bei 269,68 USD.

Am 25. August gelang der Ausbruch per Tagesschlusskurs über dieses Hoch. Anschließend zog der Wert auf das aktuelle Allzeithoch bei 289,24 USD an. Anschließend fiel die Aktie wieder auf das Hoch aus dem Juli zurück. Gestern wurde ein erster Versuch, sich nach oben abzusetzen, mit einer langen schwarzen Kerze abverkauft. Die Aktie schloss genau auf dem Hoch aus dem Juli.

Erste Entscheidung steht an

Ausgehend von der Unterstützung bei 269,68 USD könnte die Crowdstrike-Aktie wieder anziehen. Ein Anstieg bis ca. 320,03 USD wäre möglich. Dieser Anstieg wäre auch möglich, falls die Aktie zunächst unter diese Unterstützung abfallen sollte. Denn nach einem Schließen des Aufwärtsgap vom 24. August zwischen 246,81 USD und 258,42 USD ergäbe sich eine zweite Chance auf eine derartige Rally. Sollte der Wert allerdings unter das Gap abfallen, dann wären Abgaben in Richtung 227,25 USD möglich. Zudem könnte sich die Aktie in diesem Fall in einer mittelfristigen Topbildung befinden.

Fazit: Das Chartbild der Crowdstrike-Aktie macht noch immer einen bullischen Eindruck. Ein Anstieg bis ca- 320 USD erscheint wahrscheinlich. Der Weg dorthin ist aber unklar.

Crowdstrike Holdings Inc

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)