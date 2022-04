CROWDSTRIKE - Potenzielles Kaufniveau erreicht

Crowdstrike Holdings Inc - WKN: A2PK2R - ISIN: US22788C1053 - Kurs: 211,220 $ ( Nasdaq

Die Crowdstrike-Aktie musste nach dem Allzeithoch bei 298,48 USD vom 10. November 2021 deutliche Verluste hinnehmen und fiel bis 24. Januar 2021 auf ein Tief bei 150,20 USD und damit knapp unter das Alte Allzeithoch aus dem September 2020 bei 153,00 USD.

Nach diesem Tief setzte eine volatile Erholung ein. Mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 205,68 USD am 22. März deutete sich der Übergang von einer Erholung im Abwärtstrend zu einem neuen Aufwärtstrend an. Zunächst zog der Wert auch weiter an und kletterte an den Widerstandsbereich um 229,50 USD und damit an das log. 61,8& Retracement der Abwärtsbewegung ab November 2021. Dieser Widerstand erwies sich zuletzt als zu hoch. Die Aktie setzte in den letzten beiden Handelstagen wieder zurück. Dabei riss sie gestern ein Abwärtsgap zwischen 217,88 USD und 215,59 USD und näherte sich der Marke bei 205,68 USD stark an.

Jetzt zählt es

Die Crowdstrike-Aktie könnte im Bereich um 205,68 USD wieder nach oben abdrehen. Ein Anstieg bis zunächst 229,50 USD und später 253,33 USD und 256,91 USD ist möglich. Der laufende Rücksetzer könnte allerdings noch in Richtung 195,50 USD überschießen. Sollte der Wert allerdings unter diese Marke abfallen, dann ergäbe sich ein Verkaufssignal. In diesem Fall könnte es zu einem weiteren Rückfall in Richtung 162,50 USD oder sogar 153,00-150,02 USD kommen.

Fazit: Die Crowdstrike-Aktie befindet sich in einer entscheidenden Situation. In den nächsten Tagen könnte sich die Bewegungsrichtung für mehrere Wochen entscheiden. Aktuell haben die Bullen Vorteile.

Crowdstrike Holdings Inc

