Crown Bioscience investiert in seine kaufmännische Führung

Neuer Vice President übernimmt die Leitung der Geschäftsentwicklung in Nordamerika und Europa

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, meldet heute die Berufung von Alex Slater zum Vice President of Business Development, North America and Europe. In dieser Position wird Slater für das weitere Wachstum innerhalb des bestehenden Dienstleistungsportfolios des Unternehmens verantwortlich sein und die Grundlagen für den Ausbau neuer Dienstleistungen schaffen.

Die Investition in eine zusätzliche Führungskraft innerhalb der CrownBio-Abteilung für kommerzielle und strategische Entwicklung ist Ausdruck für die zunehmende Breite und wissenschaftliche Tiefe des Unternehmensangebots sowie für das Bewusstsein für den Bedarf an maßgeschneiderten Lösungen sowohl auf Kunden- als auch auf Gebietsebene. Die neue Position ergänzt die jüngsten Erweiterungen in den CrownBio-Abteilungen für Marketing, Produktmanagement und wissenschaftliches Engagement und ist Teil des erweiterten Engagements des Unternehmens, das darauf abzielt, den Kunden von CrownBio ein branchenführendes Erlebnis zu bieten.

Mike Prosser, Senior Vice President, Commercial and Strategic Development, kommentierte die Berufung mit den Worten: “Ich freue mich, Alex im Team willkommen zu heißen, wo er eine weitere wichtige Rolle für das Unternehmen übernimmt, und das in einer spannenden Wachstumsphase von CrownBio. Die umfangreiche Führungserfahrung von Alex in Unternehmen der klinischen Forschung, die er über mehrere Phasen der Arzneimittelforschung und -entwicklung hinweg gesammelt hat, wird für uns von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Teams entsprechend den Marktchancen weiterentwickeln.”

Slater wechselt zu CrownBio von Biocellvia, wo er als VP für die Geschäftsentwicklung zuständig war. Davor war er unter anderem Global VP for Business Development bei Eurofins und hatte mehrere Führungspositionen im Vertrieb von Covance/LabCorp inne.

“Bei meinem Vorstellungsgespräch war ich beeindruckt von der Stärke des CrownBio-Führungsteams, seinem Engagement für Innovation und von dem Wert, den es auf die Erfahrung seiner Kunden legt”, kommentierte Alex. “Darüber hinaus ist das bei CrownBio bereits tätige Business Development Team hoch motiviert und professionell, und in meiner Funktion als VP of Business Development freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit diesem Team, um die zukünftige Expansion des Unternehmens zu beschleunigen.”

Über Crown Bioscience

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, ist ein globales Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Arzneimittelforschung und -entwicklung, das translationale Plattformen zur Förderung der Forschung in den Bereichen Onkologie, Immunonkologie und immunvermittelte Entzündungskrankheiten bereitstellt. Mit einem umfangreichen Portfolio an relevanten Modellen und Vorhersageinstrumenten ermöglicht Crown Bioscience seinen Kunden, überlegene klinische Kandidaten zu liefern.

Mehr dazu finden Sie unter: http://www.CrownBio.com

