Crown Crafts schüttet konstante Dividende aus

Der Konsumgüterhersteller Crown Crafts Inc. (ISIN: US2283091005, NASDAQ: CRWS) zahlt eine unveränderte Quartalsdividende in Höhe von 8 US-Cents, wie am Mittwoch berichtet wurde. Am 1. Oktober 2021 wird die Dividende an die Investoren ausbezahlt (Record date: 10. September 2021).

Damit erhalten die Aktionäre auf das Jahr gerechnet weiterhin 0,32 US-Dollar. Die Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 7,47 US-Dollar (Stand: 11. August 2021) bei 4,28 Prozent. Im ersten Quartal (27. Juni) des Fiskaljahres 2022 lag der Nettogewinn bei 2,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 1,2 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am Mittwoch mitgeteilt wurde. Der Umsatz betrug 18,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 16,2 Mio. US-Dollar). Crown Crafts ist ein Hersteller von Kinderspielzeug und weiteren Utensilien für Kleinkinder und Jugendliche. Zur Produktpalette gehören z.B. auch Teppiche, Decken oder Bettwäsche für das Kinderzimmer. Die Aktie ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt seit Jahresanfang mit 3,75 Prozent im Plus. Dir aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 74,12 Mio. US-Dollar (Stand: 11. August 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de