CSC erweitert sein Angebot an Fondsdienstleistungen mit einer neuen irischen Verwahrstellenlizenz

CSC, der weltweit führende Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaft, Recht, Steuern und digitale Marken, hat eine spezielle Verwahrerlizenz von der irischen Zentralbank erhalten. Nach dem Erhalt der irischen Lizenz für Fondsverwaltung im vergangenen Jahr erweitert diese Verwahrstellenlizenz die Kompetenzen des Unternehmens in Irland und treibt damit die langfristige Strategie von CSC voran, ein umfassendes Angebot an multijurisdiktionalen Lösungen für alternative Anlagen, Kapitalmärkte und Unternehmen in wichtigen globalen Finanzzentren anzubieten

„Wir sind stolz darauf, als eines der ersten Unternehmen in Irland die Genehmigung erhalten zu haben, als Verwahrstelle für andere Vermögenswerte als Finanzinstrumente zu fungieren“, erklärte Paul Whelan, Managing Director of Depositary Services for CSC Global Financial Markets in Dublin. „Ich möchte mich bei der Central Bank of Ireland dafür bedanken, dass sie während des gesamten Prozesses eng mit uns zusammengearbeitet hat. Diese Lizenz ermöglicht es uns, unseren Kunden zusätzliche Dienstleistungen anzubieten und gleichzeitig das hohe Niveau an Support und Know-how zu liefern, das die Kunden erwarten.“

CSC hat sich das Vertrauen von Kunden auf der ganzen Welt erworben. Das Unternehmen arbeitet mit 60 % der 100 weltweit führenden alternativen Vermögensverwalter zusammen und bietet diesen sowie ihren Beratern in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum spezialisierte Outsourcing-Dienstleistungen. CSC mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware (USA), ist ein seit 120 Jahren in Privatbesitz befindlicher, unabhängiger Dienstleister, der seinen Kunden langfristige Stabilität und eine Verpflichtung zu hervorragendem Service bietet.

„Die Erteilung der Verwahrstellenlizenz in Irland ist ein weiterer wichtiger Meilenstein beim Aufbau eines führenden Dienstleistungsangebots für Fondsmanager und bei der Stärkung unserer globalen Präsenz“, so John Hebert, President von CSC Global Financial Markets. „Die Interessen unserer Kunden haben für uns oberste Priorität, und unser teambasiertes Konzept ermöglicht eine reibungslose Zusammenarbeit, unabhängig von Markt, Dienstleistung, Art der Anlage oder Standort.“

CSC rechnet damit, dass in Kürze Lizenzen für Fondsadministration und Verwahrstellen in Luxemburg folgen werden, die das Dienstleistungsangebot in Irland und den Niederlanden ergänzen.

Die irische Niederlassung von Simmons & Simmons hat CSC beim Lizenzierungs- und Genehmigungsprozess mit der Central Bank of Ireland beraten.

Weitere Informationen über das Depositary Services Business von CSC erhalten Sie unter cscgfm.com.

Über CSC

CSC ist ein führender Anbieter spezialisierter Verwaltungsdienstleistungen für Alternative-Asset-Manager mit einem breiten Spektrum an Fondsstrategien, für Kapitalmarktteilnehmer in Börsen und Privatmärkten und für Großunternehmen, die Treuhand- und Governance-Unterstützung benötigen. Wir sind ein zuverlässiger Partner von 90 Prozent der Unternehmen auf der Fortune 500®-Liste, nahezu 10.000 Anwaltskanzleien und mehr als 3.000 Finanzinstitutionen. Die Global Financial Markets-Fachleute von CSC befinden sich in bedeutenden Finanzzentren in den USA, Europa und der Asien-Pazifik-Region. Wir sind ein global tätiges Unternehmen, das Transaktionen überall dort durchführen kann, wo unsere Kunden sind, da wir in allen von uns betreuten Firmen Fachleute einsetzen. Weitere Informationen über die Dienstleistungen von CSC erhalten Sie unter cscgfm.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210518005904/de/

Jeff Lyons

Public Relations Manager

(302) 636-5401 x65518

jeff.lyons@cscglobal.com



CSC News Room