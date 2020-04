CSC erweitert seine Präsenz mit Fondsdienstleistungen auf Irland

Erweiterung erfolgt kurz nach der unlängst abgeschlossenen Übernahme eines Unternehmens in den Niederlanden

CSC meldete heute die Erweiterung seiner Fondsdienstleistungen auf Irland. Die Erweiterung erfolgte im Rahmen der langfristigen Strategie, globalen Kunden Zugang zu unserer Palette an Fondsverwaltungs-, Kapitalmarkt- und Verwahrdienstleistungen zu bieten. Nach einem umfassenden sechsmonatigen Antragsverfahren bei der Central Bank of Ireland wurde CSC die Genehmigung erteilt, sein Angebot an Fondsdienstleistungen in einem der führenden europäischen Finanzzentren anzubieten.

„Irland genießt nach wie vor den Ruf eines führenden europäischen und auch globalen Fondsverwaltungszentrums“, so Liam McHugh, Managing Director des Bereichs Fund Services von CSC. „In Anbetracht des derzeitigen Trends der Wettbewerber hin zur Konsolidierung sowie zu Fusionen und Übernahmen sind wir gut aufgestellt, um als Unternehmen im Privatbesitz mit einer über 120-jährigen Geschichte in diesen Markt einzutreten. Unsere langfristige Stabilität sowie unsere Kundenorientierung werden von unseren Kunden sehr geschätzt.“

Diese Expansion folgt auf mehrere strategische Neueinstellungen, die kürzliche Übernahme eines Unternehmens und weitere Investitionen, wozu auch die organische Rekrutierung und der Start des Fondsdienstleistungsgeschäfts in den USA und im asiatisch-pazifischen Raum zählen. McHugh wird die Niederlassung in Dublin leiten. Er wird dabei von einem sehr erfahrenen Managementteam unterstützt, dem David Barry als Head of Operations, David McCormack als Head of Transfer Agency und Lynda Kenny als Head of Risk and Compliance angehören werden. Paul Whelan wird die Leitung unseres globalen Verwahrdienstleistungsangebots übernehmen.

CSC hat sich das Vertrauen von Kunden auf der ganzen Welt erarbeitet und ist für mehr als 60 Prozent der 100 weltweit führenden Alternative-Asset-Manager ein zuverlässiger Partner, der diesen Unternehmen und ihren Beratern in den USA, Europa und Asien spezialisierte Outsourcing-Dienstleistungen anbietet.

„Im Gegensatz zu anderen Anbietern besteht eine unserer größten Stärken darin, dass unsere Experten in den USA, in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum als ein Team zusammenarbeiten, um sich ideal ergänzende, multijurisdiktionale Lösungen zu liefern”, so John Hebert, Senior Vice President von CSC. „Unsere globale Kompetenz und unser teambasierter Ansatz ermöglichen es uns, mit unseren Kunden unabhängig vom jeweiligen Markt, von der Dienstleistung, der Anlagenart oder dem Standort partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. Auf diese Weise sind wir in der Lage, die Interessen unserer Kunden zu unserer obersten Priorität zu machen.”

CSC wurde im Rahmen des Genehmigungs- und Lizenzverfahrens bei der Central Bank of Ireland von der irischen Niederlassung von Simmons & Simmons beraten.

CSC ist ein führender Anbieter von spezialisierten Verwaltungsdienstleistungen für Alternative-Asset-Manager mit unterschiedlichen Fondsstrategien, für Kapitalmarktakteure aus dem öffentlichen und privatwirtschaftlichen Sektor sowie für Großunternehmen, die Treuhand- und Governance-Unterstützung benötigen. Wir sind der zuverlässige Partner für 90 Prozent der Fortune 500®-Unternehmen, fast 10.000 Anwaltskanzleien und mehr als 3.000 Finanzinstitute. Die Experten von CSC für globale Finanzmärkte sind an den wichtigsten Finanzplätzen in den USA, in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum vertreten. Als global tätiges Unternehmen können wir Transaktionen überall dort abwickeln, wo unsere Kunden sind. Dies gelingt uns, indem wir für jede von uns bediente Geschäftssparte Fachleute beschäftigen. Weitere Informationen über die Leistungen von CSC finden Sie unter cscgfm.com.

