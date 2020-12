CSC Global Financial Markets übernimmt FIRSTCORP PTE. LTD in Singapur

CSC, ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen für Geschäfts-, Rechts- und Steuerberatung sowie digitale Marken, meldet erfreut die Übernahme von FIRSTCORP PTE. LTD (FIRSTCORP) und dessen verbundenen Unternehmen, einem in Singapur ansässigen Anbieter von Sekretariats- und Verwaltungsdiensten für Unternehmen und Verwalter alternativer Vermögenswerte.

FIRSTCORP bietet Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensgestaltung, Sekretariatsarbeiten und Domizilierung mit Schwerpunkt auf der Gründung und laufenden Verwaltung von Unternehmen in Singapur und Geschäftseinheiten in anderen bedeutenden Finanzmetropolen wie Hongkong und in anderen Gerichtsbarkeiten wie auf den British Virgin Islands, Cayman Islands und Labuan. Zusammen mit seinem starken Partnernetz übernimmt FIRSTCORP die Verwaltungs- und Sekretariatsaufgaben zur Sicherstellung der Einhaltung aller für Firmen in diesen Gerichtsbarkeiten geltenden Gesetze und Bestimmungen und sorgt dafür, dass sich seine Kunden in dem zunehmend komplexen internationalen regulatorischen Umfeld zurechtfinden.

„Wir freuen uns sehr, FIRSTCORP bei CSC begrüßen zu dürfen, denn mit diesem Schritt stärken wir unser Dienstleistungsangebot im Asien-Pazifik-Markt“, erklärte CSC Executive Vice President John Hebert. „FIRSTCORP kann auf eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte zurückblicken und verfügt über eine starke, service-orientierte Kultur, die der unseren gleicht. Seine einschlägige Erfahrung mit verschiedenen Gerichtsständen, seine maßgeschneiderten Lösungen und langfristigen Ansätze für die Kundenbeziehungspflege machen das Unternehmen zu einer ausgezeichneten Ergänzung unseres globalen Angebots insgesamt.“

Mit der Übernahme dieser in Singapur ansässigen Firma erweitert CSC seine Kompetenzen für seine Kunden der globalen Finanzmärkte (GFM) und stärkt zudem seine Präsenz in einer führenden Finanzmetropole des Asien-Pazifik-Raums (APAC). CSC verfügt bereits über ein etabliertes Team in Singapur sowie in weiteren APAC-Zentren in Hongkong, Shanghai und Shenzhen. Die Übernahme erfolgt im Anschluss an diverse strategische Neueinstellungen und Investitionen, die CSC im vergangenen Jahr in der APAC-Region getätigt hat, wie etwa die Ausdehnung seines Fondsverwaltungsangebots und ein verstärktes internationales Expansionsgeschäft in der Region. Zum Kundenstamm von CSC, der dessen Verwaltungsdienstangebot in Anspruch nimmt, gehören Großunternehmen, Family Offices und Fondsstrukturen wie Singapore Variable Capital Companies (VCC) sowie diverse Strukturen in Verbindung mit Risikokapital, Private-Equity, Immobilien, Handelsfinanzierungs- und Darlehensverwaltungsfonds.

„Mit dieser Übernahme erweitern wir nicht nur unsere Kompetenzen in der APAC-Region, sondern wir ergänzen damit auch unsere markt- und länderspezifische und regulatorische Expertise, die wir unseren Kunden bereitstellen, um ihnen bei der Verwirklichung ihrer Geschäftsziele behilflich zu sein“, so Agnes Chen, Managing Director, CSC, APAC. „Unsere Kunden schätzen unsere breit gefächerten Dienstleistungen, von der Erstellung und dem Onboarding eines Fonds bis hin zur routinemäßigen Verwaltung von Fonds und Investmentstrukturen und Unternehmensdiensten. Daher passen unsere beiden Firmen aus unternehmenskultureller Sicht bestens zusammen.“

FIRSTCORP wurde 2003 gegründet und befindet sich mitten im Geschäfts- und Finanzdistrikt von Singapur. Alle FIRSTCORP-Mitarbeiter werden von CSC ebenfalls übernommen.

„Durch den Zusammenschluss mit CSC verstärken wir unsere lokale Expertise mit den globalen Fähigkeiten von CSC“, erläutert FIRSTCORP Director Jenny Oh. „Wir teilen die Ambition von CSC, der führende Unternehmensdienstleister unserer Branche zu werden. Und durch die Zusammenlegung können wir unseren Kunden ein breiteres Dienstleistungsangebot vorlegen und unser Angebot auch auf Kunden in Nordamerika, Europa und in der Asien-Pazifik-Region ausdehnen.“

CSC ist ein führender Anbieter spezialisierter Verwaltungsdienstleistungen für Alternative-Asset-Manager mit einem breiten Spektrum an Fondsstrategien, für Kapitalmarktteilnehmer in Börsen und Privatmärkten und für Großunternehmen, die Treuhand- und Governance-Unterstützung benötigen. Wir sind ein zuverlässiger Partner von 90 Prozent der Unternehmen auf der Fortune-500®-Liste, nahezu 10.000 Anwaltskanzleien und mehr als 3.000 Finanzinstitutionen. Die GFM-Fachleute von CSC befinden sich in bedeutenden Finanzzentren in den USA, Europa und der Asien-Pazifik-Region. Wir sind ein global tätiges Unternehmen, das Transaktionen überall dort durchführen kann, wo unsere Kunden sind, da wir in allen von uns betreuten Firmen Fachleute einsetzen. Weitere Informationen über die Dienstleistungen von CSC erhalten Sie unter cscgfm.com.

