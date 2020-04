CSG Cloud-native Rating- und Gebührenerfassungslösung jetzt für Kunden weltweit verfügbar

CSG® (NASDAQ:CSGS) hat heute als Erweiterung seiner Ascendon-Plattform CSG Ascendon Rating and Charging gestartet, ein vollständig Cloud-natives, serverloses Software-as-a-Service (SaaS)-Angebot zur Gebührenerfassung. Die Lösung ist jetzt aktiv im Einsatz und bietet CSG-Kunden online Gebührenerfassungs- und Ratingfunktionen in Echtzeit, um ihre aktuell und zukünftig angebotenen drahtlosen und digitalen Dienste zu unterstützen und zu skalieren.

Angesichts der steigenden Anzahl von Gerätetypen und Verbindungen benötigen Betreiber hochflexible Lösungen, um Ereignisse in Echtzeit, maßstabsgerecht und für innovative Monetarisierungsmodelle bewerten und berechnen zu können. Als vollständig gehostete, Multi-Tenant-SaaS-Lösung, die auf Amazon Web Services (AWS) basiert, lässt sich Ascendon Rating and Charging bei schwankenden Volumina elastisch skalieren und ermöglicht so eine effiziente und kostengünstige Verwaltung der Netzwerkressourcen.

Die Lösung kann verwendet werden, um innerhalb von Minuten eine beliebige Kombination von Produkten, Angeboten und Berechtigungsregeln sowie deren kanalübergreifenden Verkauf zu konfigurieren. Es ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Guthaben über mehrere Geräte und Dienste hinweg und bietet Betreibern die Möglichkeit, basierend auf Netzwerkereignissen dynamisch Gebühren zu erfassen, wobei Echtzeitbenachrichtigungen die Kundenbindung unterstützen.

Die Lösung bietet außerdem OCS-Funktionen (Online Charging System), einschließlich Echtzeitautorisierung und Guthabenverwaltung für Sprache, Daten, Inhalte und digitale Dienste, Nutzungsverarbeitung und -bewertung sowie dynamische Berechtigungen, die eine genaue Gebührenerfassung gewährleisten.

„Moderne Geschäftsmodelle konzentrieren sich auf neue digitale Angebote, die schnell und kostengünstig bereitgestellt werden können“, sagte Chad Dunavant, Head of Global Product Management bei CSG. „CSG Ascendon Rating and Charging ist eine neue Generation von Cloud-nativem SaaS, mit dem Betreiber neue Dienste wie 5G erfolgreich bereitstellen und gleichzeitig Risiken verwalten und Betriebskosten optimieren können.“ (Video)

Wichtige technische Merkmale sind:

Resilienz durch Design: Hohe Verfügbarkeit und geografische Verteilung über mehrere AWS-Verfügbarkeitszonen (AZs), um eine ausfallsichere Umgebung zu gewährleisten. Es übertrifft die Resilienz herkömmlicher Rechenzentren durch die Verwendung mehrerer AZs und bietet ein Minimum an Aktiv-Aktiv-Aktiv-Konfiguration.

Bedarfsgerechte Skalierbarkeit: Bietet ein unbegrenztes Angebot an Cloud-Computing und Skalierbarkeit durch AWS, wodurch sich Spekulationen hinsichtlich des Kapazitätsbedarfs erübrigen, große Vorabinvestitionen entfallen und somit die Betriebskosten gesenkt werden.

Voll ausgestattet und hochflexibel: Konfigurierbar zur universellen Unterstützung drahtloser oder digitaler Dienste sowie gebündelter Angebote und Verfügbarkeit mehrerer Modelle zur Gebührenerfassung, einschließlich Vorauszahlung, Nachzahlung, Währungsumrechnung, Zahlungen, Rechnungsstellung und Anpassungen.

Vollständig verwaltet: Vollständige Verwaltung von Operationen und Problemen sowie automatisierte vierteljährliche Release-Bereitstellung durch CSG, was die schnelle Bereitstellung neuer Funktionen und die effiziente interne Verwaltung von Ressourcen gewährleistet.

Netzwerk-/Plattformunabhängig: Gebührenerfassung für jede Transaktion, unabhängig von Netzwerk oder Serviceplattform.

Diese Lösung ist Teil von CSG Ascendon, einer weltweit anerkannten und preisgekrönten digitalen Monetarisierungsplattform, die einige der innovativsten Unternehmen der Welt nicht nur in ihrer Wettbewerbsfähigkeit unterstützt, sondern ihnen auch eine erfolgreiche Position in der digitalen Wirtschaft verschafft haben. Ascendon ist eine Komponente der Revenue and Customer Management-Suite von CSG, die mit ihren End-to-End-Funktionen mehr als 500 Unternehmen weltweit unterstützt und ihnen flexible und konfigurierbare Technologielösungen bietet, mit denen sie ihre Kundenerlebnisse monetarisieren und digital bereitstellen können.

