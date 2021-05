CSH-Aktie: Ideales Mittel gegen Negativzinsen & Inflationssorgen?

Sorgen bezüglich der Inflation, aber auch vor Negativzinsen sind überaus real. Ein Großteil der Banken hat inzwischen zumindest größere Vermögen mit solchen Minuszinsen belastet, erste Frühindikatoren in den USA könnten zeigen, dass eine höhere Inflation auf dem Vormarsch ist. Das Ersparte ist in Zeiten einer kaum sicheren Rendite daher solchen Entwicklungen schutzlos ausgesetzt.

Dividendenaktien wie beispielsweise die von CSH, ausgeschrieben Civitas Social Housing, könnte Foolishen Investoren möglicherweise einen Ausgleich bieten. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was Investoren von der Aktie erwarten können, wo genau der defensive Kern ist. Und warum diese Aktie selbst über Jahre und Jahrzehnte hinweg ein vergleichsweise solides Renditepotenzial besitzen könnte, das bei Negativzinsen und Inflation helfen könnte.

CSH-Aktie: Spannend bei Negativzinsen & Inflation

Civitas Social Housing besitzt jedenfalls so einige Eigenschaften, die bei den Themen Inflation und Negativzinsen eine Rolle spielen können. Wie du möglicherweise weißt, handelt es sich bei der Aktie um einen sogenannten Real Estate Investment Trust. Sprich: Eine Mischung aus Immobilienunternehmen und zugleich -fonds, der ein möglichst hohes, passives Dividendeneinkommen ermöglichen soll.

Der operative Fokus ist dabei besonders defensiv. Die CSH-Aktie setzt schließlich auf Sozialwohnungen. Rund 4.000 Immobilien in 600 Häusern gehören zum Portfolio dieses spannenden britischen Real Estate Investment Trusts. Betongold könnte dabei eine solide, werterhaltende Absicherung bei Negativzinsen und der Inflation sein. Wobei es nicht nur um die Speicherfunktion geht, sondern auch um Rendite durch die Vermietung der jeweiligen Gebäude und Wohnungen.

Doch auch hier wird es nicht unbedingt weniger spannend. Selbst wenn Sozialwohnungen nicht unbedingt wie das spannendste Geschäftsmodell klingen, es könnte sich um eines der defensivsten handeln. Dabei vermietet Civitas Social Housing nicht direkt an die Wohnberechtigten. Nein, sondern an Kommunen und die öffentliche Hand, die für gewöhnlich überaus liquide ist. Die Mietverträge sind dabei auf einen Zeitraum von 20 Jahren oder länger ausgelegt, was bedeutet: Über Jahre und Jahrzehnte könnten stabile Mieterlöse, Funds from Operations und entsprechend auch Dividenden lauern.

Civitas Social Housing kann mit den Immobilien daher einen Wertspeicher bei Inflation und Negativzinsen bieten. Das Geschäftsmodell ermöglicht außerdem reale, produktive Renditen. Wobei der Wert der Dividende ebenfalls nicht unterschätzt werden sollte.

Eine starke Dividende!

Civitas Social Housing schüttet im Moment schließlich eine Quartalsdividende in Höhe von 1,35 Britische Pence je Aktie an die Investoren aus. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs in Höhe von 1,16 Pfund Sterling liegt die Dividendenrendite auf Jahresbasis bei knapp unter 4,7 %. Das könnte Inflation und Negativzinsen grundsätzlich ausgleichen. Wer daher auf der Suche nach einem Schutz bei diesen zwei Themen ist, der könnte durchaus einen Blick auf diesen Real Estate Investment Trust werfen. Zumindest in einem diversifizierteren Portfolio könnte der Name einen Platz verdienen.

Foto: Getty Images