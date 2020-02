CSP hält die Dividende stabil

Der IT-Dienstleister CSP Inc. (ISIN: US1263891053, NASDAQ: CSPI) zahlt eine Quartalsdividende von 0,15 US-Dollar an seine Aktionäre, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Die Auszahlung erfolgt am 13. März 2020 (Record date: 28. Februar 2020).

Damit schüttet das Unternehmen auf das Jahr hochgerechnet 0,60 US-Dollar aus. Das entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 12,93 US-Dollar (Stand: 12. Februar 2020) einer aktuellen Dividendenrendite von 4,64 Prozent. Das Unternehmen CSP Inc. ist 1968 gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich in Lowell, Massachusetts. CSP erwirtschaftete im ersten Quartal des Fiskaljahres 2020 einen Umsatz von 16,6 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 19,0 Mio. US-Dollar), wie ebenfalls am Mittwoch berichtet wurde. Seit Jahresanfang 2020 liegt die Aktie an der Wall Street mit 1,80 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 53,9 Mio. US-Dollar (Stand: 12. Februar 2020). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de