CSU-Kreise - Söder wird CDU-Votum für Laschet akzeptieren

Berlin (Reuters) - In der CSU wird damit gerechnet, dass Parteichef Markus Söder das Votum des CDU-Bundesvorstands für Armin Laschet als Kanzlerkandidat der Union akzeptieren wird.

Das erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag aus CSU-Kreisen. Auch "Bild" berichtet ohne Angaben von Quellen, dass Söder seinen Verzicht auf die Kanzlerkandidatur erklären werde. Für 12.00 Uhr hat die bayerische Regionalpartei zu einem Statement ihres Vorsitzenden in der Zentrale in München eingeladen.

Der CDU-Bundesvorstand hatte in der Nacht nach mehr als sechsstündiger kontroverser Diskussion mit 77,5 Prozent für Laschet als Kanzlerkandidat der Union gestimmt. 31 Mitglieder votierten für den Parteichef, neun CDU-Politiker stimmten für Söder, sechs enthielten sich. Bayerns Ministerpräsident hatte am Montagmittag nach einer Sitzung des CSU-Präsidiums betont: "Wenn die CDU heute Abend souverän zu einer klaren Entscheidung kommt, werden wir das respektieren."