CSU-Landesgruppe fordert bundesweite Cyber-Polizei

Berlin (Reuters) - Die CSU-Landesgruppe im Bundestag fordert eine "Bundes-Cyberpolizei", damit sich Deutschland besser gegen Hackerangriffe wehren kann.

Das geht aus einem der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorliegenden Sicherheitspapier für die Klausurtagung der CSU-Landesgruppe Anfang Januar hervor. Deutschland müsse darauf vorbereitet sein, dass es immer wieder Cyberattacken gegen kritische Infrastrukturen und wichtige Institutionen geben werde und müsse solche Angriffe "schnell, wirksam und aktiv abwehren können", heißt es darin. Deshalb solle zeitnah eine Bundes-Cyberpolizei aufgebaut werden, "die auf länderübergreifende Cyber-Angriffe unmittelbar reagiert – schlagkräftig und mit einer aktiven Cyberabwehr". In diesem Jahr hatte es etwa schwere Angriffe auf die IT-Systeme des Klinikums Düsseldorf und der Funke-Mediengruppe gegeben.

Die CSU will zudem das Vorgehen gegen kriminelle Clans verstärken, fordert einen "automatischen europäischen Haftbefehl" bei der Fahndungsausschreibung in einem EU-Land und will Angriffe auf Polizisten härter ahnden. Zudem sollten Falschangaben in Asylverfahren strafbar werden. Man müsse wisse, "wer aus welchem Land und aus welchem Grund zu uns kommt". Algerien, Marokko, Tunesien und Georgien sollten zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden, um Asylverfahren zügiger abzuwickeln. Zuvor hatte der "Münchner Merkur" über das Papier berichtet.