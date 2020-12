CSU-Landesgruppe will 60 Prozent CO2-Minderung bis 2030

Berlin (Reuters) - Nach den Grünen befürwortet auch die CSU-Landesgruppe strengere deutsche Klimaschutzziele: Bis 2030 soll der Ausstoß des Treibhausgases CO2 um 60 statt bisher 55 Prozent reduziert werden, wird in einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Wirtschaftspapier für die Januar-Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag gefordert.

Dabei sollen Ausgaben für die CO2-Reduzierung oder Aufforstungsausgaben im Ausland aber mit angerechnet werden. Die EU hat gerade ihr Klimaschutzziel bis 2030 auf 55 Prozent CO2-Reduktion erhöht. Die Grünen fordern ein nationales Ziel von 65 Prozent.

Die CSU-Landesgruppe will zudem, dass ab 2035 keine neuen Autos mit Antrieb aus fossilen Kraftstoffen wie Benzin oder Diesel mehr neu zugelassen werden. Das Thema beschäftigt auch andere Länder. So hatte der britische Premierminister Boris Johnson im November erklärt, Fahrzeuge mit Verbrennermotoren bereits ab 2030 und damit fünf Jahre schneller als bislang vorgesehen zu verbieten.

Sollte die CSU-Landesgruppe ihre Forderungen im Januar beschließen, dürfte dies auch Einfluss auf das Wahlprogramm von CSU und CSU im Bundestagswahlkampf haben.

In dem Wirtschaftspapier wird zudem gefordert, dass Unternehmen einen höheren Teil ihrer Forschungsausgaben von der Steuer absetzen können sollen. Die Steuerbelastung von Unternehmensgewinnen, die in der Firma verbleiben, soll auf 25 Prozent sinken, die Verdienstgrenze für Minijobber auf 600 Euro pro Monat steigen. Außerdem wird ein Freihandelsabkommen EU/USA befürwortet. "Unser klares Ziel ist, ein starkes Gegengewicht im internationalen Welthandel gegenüber China aufzubauen", heißt es. Erst am Mittwoch hatten die EU und China ein Investitionsabkommen vereinbart. Die Bundesregierung soll Firmen-Übernahmen aus dem Ausland bereits ab einer geplanten Beteiligung von zehn Prozent prüfen und untersagen können.

Den Mehrheitssteuersatz für die Gastronomie will die Landesgruppe dauerhaft absenken. "Wir wollen die bis zum 30. Juni 2021 befristete Regelung entfristen und Speisen in Restaurants und Gaststätten dauerhaft mit dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz besteuern", heißt es. Über diese Forderung hatte zuvor auch die "Passauer Neue Presse" berichtet. Anfang Dezember hatte es in einem Medienbericht geheißen, die Wirtschaftsminister der Bundesländer seien für eine Verlängerung des reduzierten Satzes. Dieser solle dann nicht mehr nur für Speisen, sondern auch für Getränke gelten. Der Satz für Speisen war am Juli 2020 von 19 auf sieben Prozent gesenkt worden, im Zuge der allgemeinen, befristeten Mehrwertsteuersenkung waren es dann fünf Prozent.