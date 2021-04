CSU verkündet nach K-Fragestreit sprunghaften Anstieg von Online-Anmeldungen

Berlin (Reuters) - Der Streit um die Kanzlerkandidatur der Union hat der CSU nach eigenen Angaben einen "sprunghaften" Anstieg von sogenannten Online-Mitgliedschaften in ganz Deutschland beschert.

"Die CSU kommt bei der Bearbeitung derzeit kaum hinterher. Es sind in den vergangenen Tagen mehrere hundert Anträge eingegangen", sagte ein CSU-Sprecher in München am Donnerstag. Konkrete Zahlen könne man noch nicht nennen. "Allerdings ist seit Montag ein sprunghafter Anstieg bei den Mitgliedsanträgen erkennbar", sagte er. Am Dienstag hatte sich der CDU-Vorsitzenden Armin Laschet gegen CSU-Chef Markus Söder im Ringen um die Kanzlerkandidatur durchgesetzt. Dies war auch in der CDU heftig umstritten, Söder hatte dann aber den Schulterschluss mit der CDU betont. Diese ist in 15 Bundesländern vertreten, während die CSU nur in Bayern antritt. Die CSU twitterte am Donnerstag einen Aufruf zur bundesweiten Online-Registrierung mit den Worten: "Markus Söder unterstützen? Bei uns möglich".

Bei dem kostenpflichtigen Angebot, das die CSU 2019 beschlossen hat und seit September 2020 anbietet, handelt es sich nicht um eine Vollmitgliedschaft - die CSU hat sich also parteirechtlich gesehen nicht bundesweit ausgebreitet. Anders als ein Vollmitglied gehört ein Online-Mitglied etwa keinem Ortsverband der CSU an und hat somit in den örtlichen Verbänden keine Mitwirkungsmöglichkeit und kein Stimmrecht. Dennoch gilt der Zuspruch politisch nach dem erbitterten Streit um die Kanzlerkandidatur als interessant. CSU-Generalsekretär Markus Blume hatte Söder nach dessen Rückzug als "Kandidat der Herzen" bezeichnet.

Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, sprach am Donnerstag von einer "durchaus gedrückten Stimmung" an der Basis der Unionsnachwuchsorganisation, die mehrheitlich Söder unterstützt hatte. Dies sei aber normal und er sei sicher, dass die nun folgende Programm-Debatte die Mitglieder wieder begeistern werde. Am Mittwoch hatte sich bereits die Laschet-kritischen Ost-Landesverbände hinter den CDU-Chef als Unions-Kanzlerkandidaten gestellt.